بالصور.. التنمية الاجتماعية بمكة ينظم برنامج ” فن الإلقاء وقوة التأثير “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة برنامج (فن الإلقاء وقوة التأثير) وذلك على مدى يومين لمنسوبي ومنسوبات المركز.

يهدف البرنامج إلى تعريف منسوبي المركز بفنون وطرق الإلقاء وأساليب إقناع الجمهور إضافة إلى طريقة الإرتجال وإستخدام لغة الجسد في التأثير على المتلقّي.

تضمنت الجلسة الختامية للبرنامج تطبيق عملي لفنون الإلقاء وتم منح جائزتين لأفضل مشاركة من منسوبي المركز.

في ختام البرنامج تقدّم مدير المركز الأستاذ ساعد بن محيل الصواط بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور خالد بن علي القرشي على تعاونه في تقديم البرنامج.

