إنييستا يبدي إعجابه بميسي

نواف السالم(صدى):

أشاد لاعب قائد نادي برشلونة ” آندريس انييستا ” بلاعب فريقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلًا أن برشلونة محظوظ بامتلاكه لاعب بقيمة ميسي.

وأوضح انييستا اعجابه بميسي الذي تمكن من إحراز هدفين في لقاء فريقه أمام تشيلسي قائلًا: ” لن نقول أي شيء جديد.. إنه لاعب يصنع الفارق في كل مباراة، وتواجده يعتبر نعمة كبيرة بالنسبة لنا وللنادي ” .

وأضاف انييستا معلقًا على المباراة: ” كل شيء كان رائعًا اليوم واستحقينا التأهل.. المباراة كانت صعبة وخبراتنا في البطولة علمتنا ذلك؛ فحتى مع تقدمنا بهدفين، تسجيل تشيلسي لهدف كان سيعيده للقاء.. الفريق كان له رد فعل إيجابي.. ودافعنا أيضًا بشكل جيد عندما كانت الكرة بحوزته ” .