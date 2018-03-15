ميساء مغربي تنصح جمهورها بتعزيز مناعتهم على طريقتها الخاصة

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة ” ميساء مغربي ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام “، حيث ظهرت فيها وهي تعلق المحاليل الطبية، لتعزيز مناعتها وذلك في إحدى العيادات الطبية بدولة الإمارات.

كما نصحت ميساء جمهورها على الاهتمام بتلك العملية، والاعتناء بالصحة والحفاظ على الجسم المثالي الخالي من الأمراض.

والجدير بالذكر أن ميساء قد شاركت في الفيلم السعودي ” نجد ” الذي تقوم بتصويره خلال الوقت الحالي، وكان أخر أعمالها الفنية في مصر، مسلسلي ” المغني ” للفنان محمد منير، و” لهفة ” للفنانة دنيا سمير غانم.