منتخب الكانغر مهدد بفقدان نجمه الأول ” كاهيل ” في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

صرح مدرب المنتخب الأسترالي بيرت فان مارفيك، أن فريقه من المحتمل أن يغيب عنه لاعبه المخضرم ونجمه الأول تيم كاهيل في كأس العالم في روسيا هذا العام.

ووجه ” مارفيك ” حديثه إلى لاعب منتخب الكانغر ” كاهيل ” قائلًا: ” بالنسبة لي من المهم أن أوضح له أنه لاعب مهم.. كاهيل لم يلعب كثيرًا ومن المهم أن يشارك اللاعبون في المباريات. ”

ومن الجدير بالذكر أن مدرب المنتخب الأسترالي ضم ” كاهيل ” ، في وقت لاحق من الشهر الحالي، إلى القائمة لمواجهتي النرويج وكولومبيا الوديتين، رغم أنه لم يلعب كثيرًا منذ انضمامه إلى ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.