السبب وراء فاتورة مياه الـ 250 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، السبب وراء بلوغ فاتورة إحدى المواطنات التي تقطن بحي الشاطئ بكورنيش الدمام، الـ 250 ألف ريال.

وأشارت المديرية خلال مقطع فيديو، إلى أن السبب يعود إلى مشكلة تسريبات في عدة أماكن بمنزل والدة الشاكي، حيث كان نجل المواطنة هو من قدَّم الشكوى في تغريدة له بموقع ” تويتر ” .

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المعاينة الفنية للمنزل، كشفت عن التسريبات، مشيرة إلى أنه ستتم معاينة المنزل مجددًا بعد أسبوع، للتأكّد من حل مشكلة مبلغ الفاتورة.