بالفيديو.. لحظة قتل عضو عصابة عقب تعديه على شاهد داخل المحكمة

متابعات(صدى):

أقدم شرطي على قتل عضو عصابة داخل قاعة محكمة أثناء تعديه على أحد الشهود.

وكان انتشل سيالي أنجيلاو، البالغ من العمر 25 عاما قلما وانطلق نحو منصة الشهود للاعتداء على عضو عصابة أخرى كان يشهد ضده، لكن أحد الشرطيين داهمه مطلقا الرصاص عليه ليسقطه قتيلا.

كشفت المحكمة عن اللقطات للحادث الذي وقع عام 2014، بعد طلب أسرة القتيل إطلاع هيئة المحلفين عليها لرؤية إن كان الشرطى قد أطلق الرصاص بشكل يتناسب مع الحادث خاصة أنهم يرون أن الشاهد خرج من دائرة الخطر قبل اقتراب المتهم منه.