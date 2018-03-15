الذهب يتراجع هامشيا وسط استقرار الدولار

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار الذهب تراجعًا هامشيًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، في ظل استقرار الدولار وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية.

وانخفض سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.11% عند مستوى 1323.51 دولار، كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنفس النسبة إلى مستوى 1324.20 دولار في الـ11 صباحًا بتوقيت مكة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند مستوى 89.75 دولار.

ويسيطر على السوق حالة من الخوف الشديد من نشوب حرب التجارة التي التي بدأتها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمونيوم، والتي وصلت إلى إعلان الرئيس الأمريكي خططه لفرض رسوم جمركية على سلع صينية.

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