بالصور .. حفيدة نادية لطفي تخطف الأنظار وتثير المواقع بجمالها الأخاذ

أماني الغامدي(صدى):

أبهرت صور حفيدة شقراء السينما المصرية ” نادية لطفي ” عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن صور ” سارة ” حفيدتها، أثارت الجدل بين المستخدمين.

كما أعرب الكثير عن إعجابهم الشديد بجمالها، مؤكدين أنها صورة طبق الأصل من جدتها ” نادية “، إذ تطابق جمال ملامحهما.

وتعود صور حفيدة نادية لطفي إلى عامين ماضيين، في أول ظهور إعلامي لها، أثناء تكريمها في نادي ” ليونز” القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.