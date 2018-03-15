السر وراء صورة الطلاب المنقولين على صندوق سيارة مكشوف بعسير

أبها(صدى):

كشف مصدر بتعليم محايل عسير، عن السر وراء الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، والخاصة بنقل طلاب مدرسة في صندوق سيارة مكشوفة.

وأكد المصدر، أن الصورة قديمة وتعود إلى ولي أمر التلاميذ، نافياً أن تكون لمتعهد نقل مدرسي.

وأوضح أن الإدارة سبق وأعلنت عن حاجة المدرسة لمتعهد نقل مدرسي لطلاب هذه القرية ولكن لم يتقدم أحد.

وأشار إلى أن مدير تعليم محايل عسير، منصور آل شريم، يحرص دائماً على توفير وسائل نقل آمنة ومريحة للطلاب والطالبات، وتذليل العقبات التي تحول دون توفيرها.