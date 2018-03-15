تصوير أولى حلقات ” بدون فلتر ” .. والسدحان: سنغير مسار الخط الدرامي

نورة الشهري(صدى):

بدأ فريق عمل مسلسل ” بدون فلتر ” ، في تصوير حلقات المسلسل الذي بدأها من محافظة شقراء، حيث تم تصوير حلقة بعنوان ” النحات ” من بطولة الفنان عبدالله السدحان.

وينطلق فريق العمل إلى الرياض؛ لاستكمال تصوير حلقات المسلسل الذي سيتم عرضه في موسم رمضان المقبل، على القنوات السعودية.

وصرَّح ” السدحان ” ، بأن المسلسل يستقطب مواهب شابة سعودية سواء من حيث الإخراج أو التأليف، مؤكداً أنها ستغير مسار الخط الدرامي الذي عايشناه في السابق.

وأوضح أن الشباب لديهم أفكار فنية رفيعة المستوى، قائلاً : ” لم يسبق لي في تجاربي السابقة أن خضت مثلها، ثم لا ننسى التقنية الاحترافية في التصوير والتي ستعطي شكلاً مذهلاً للشاشة السعودية ” .

وأكد أن فريق العمل سيبذل كل الجهد لضمان صناعة عمل يضيف الكثير للدراما السعودية، مشيراً إلى أنه يعد مرحلة جديدة بكل تفاصيله، قائلاً : ” نطمح من خلاله لتقديم مسلسل يليق بمستوى تطلعات القائمين على التلفزيون والجمهور ” .

وحول أدواره بالعمل، أوضح ” السدحان ” أن الشخصيات التي سيقدمها ستكون جديدة بشكل كامل، قائلاً : ” لم أدخل هذا العمل لأقدم شخصيات سبق وطرحتها، والنص هو الحكم الذي يحدد ذلك ” .

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب السدحان، كل من: الفنان محمد الطويان، سعد الفرج، حسن البلام، أحمد العونان، إبراهيم الحساوي، سعد خضر، علي إبراهيم، يوسف الجراح، فاطمة الحوسني، أميرة محمد، نيرمين محسن، إلى جانب كل من ” بشير الغنيم، محمد الكنهل، ماجد مطرب فواز ” والممثلات ” ليلى سلمان، زهرة عرفات، ودانا السالم “.