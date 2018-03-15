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مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عددا من الدورات

مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عددا من الدورات
محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٠٦/٢٧هـ بتخريج عدد من الدورات بحضور مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة.

ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول/ فواز بن عتيق العتيق بعدها ألقى الرقيب أول/ علي بن محمد العطية كلمة الخريجين نيابة عن زملائه ثم أعلن سعادة ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي
النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو التالي:

١- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ١
الأول/ رقيب أول محمد بن أمبره الفيفي
الثاني/ رقيب أول منصور بن مطر الشمري
الثالث / رقيب منصور بن حنس الحارثي

٢- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ٢
الأول/ رقيب فايز بن باني السبيعي
الثاني/ رقيب فواز بن محمد الشمري
الثالث / رقيب أول حسن بن فهد الشمري

٣- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسة الفنية رقم ١
الأول / رقيب سالم بن شريده العنزي
الثاني / رقيب بدر بن شويرع الحربي
الثالث / رقيب محمد بن فريح الشمري

٤- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسية الفنية رقم ٢
الأول/ رقيب أحمد بن سرحان السرحان
الثاني / رقيب ياسر بن فريح العتيبي
الثالث / رقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجريذي

٥- دورة الكيابل والألياف البصرية الفنية
الأول/ عريف محمد بن مشعل القحطاني
الثاني/ جندي أول عبدالعزيز بن محمد المحمود
الثالث/ عريف بندر بن فريح الشمري

٦- دورة مشغل هاتف لاسلكي رقم ٣
الأول/عريف أحمد بن حماده الشمري
الثاني/ عريف مسفر بن منور العتيبي
الثالث/ رقيب جبر بن باتل السبيعي

٧- دورة مشغل هاتف لاسكلي رقم ٤
الأول/ رقيب أول عبيد بن ثامر الشمري
الثاني/ وكيل رقيب سامي بن علي العمري
الثالث/ عريف محمد بن خالد النمشان

٨- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ١
الأول / عريف فيصل بن علي العتيبي
الثاني/ رقيب عبدالعزيز بن مريشيد الحربي
الثالث/ جندي أول علي بن أحمد عاتي

٩- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٢
الأول/ رقيب خليل بن محمد عسيري
الثاني/ جندي أول فيصل بن علي الحارثي
الثالث/ وكيل رقيب ناصر بن عبدالله الحربي

١٠- دورة مشغل أجهزة لا سلكية رقم ٣
الأول / وكيل رقيب فهد بن ابراهيم الشايقي
الثاني/ عريف عبدالله بن محمد جويان
الثالث/ جندي أول محمد بن عبدالكريم الخطيب

١١- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٤
الأول/ وكيل رقيب تركي بن عبدالعزيز الحيده
الثاني/ جندي أول عبدالله بن مسفر العصيمي
الثالث/ وكيل رقيب عبدالرحمن بن محمد الجخيدب

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين .


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