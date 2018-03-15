مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عددا من الدورات

محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٠٦/٢٧هـ بتخريج عدد من الدورات بحضور مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة.

ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول/ فواز بن عتيق العتيق بعدها ألقى الرقيب أول/ علي بن محمد العطية كلمة الخريجين نيابة عن زملائه ثم أعلن سعادة ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي

النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو التالي:

١- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ١

الأول/ رقيب أول محمد بن أمبره الفيفي

الثاني/ رقيب أول منصور بن مطر الشمري

الثالث / رقيب منصور بن حنس الحارثي

٢- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ٢

الأول/ رقيب فايز بن باني السبيعي

الثاني/ رقيب فواز بن محمد الشمري

الثالث / رقيب أول حسن بن فهد الشمري

٣- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسة الفنية رقم ١

الأول / رقيب سالم بن شريده العنزي

الثاني / رقيب بدر بن شويرع الحربي

الثالث / رقيب محمد بن فريح الشمري

٤- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسية الفنية رقم ٢

الأول/ رقيب أحمد بن سرحان السرحان

الثاني / رقيب ياسر بن فريح العتيبي

الثالث / رقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجريذي

٥- دورة الكيابل والألياف البصرية الفنية

الأول/ عريف محمد بن مشعل القحطاني

الثاني/ جندي أول عبدالعزيز بن محمد المحمود

الثالث/ عريف بندر بن فريح الشمري

٦- دورة مشغل هاتف لاسلكي رقم ٣

الأول/عريف أحمد بن حماده الشمري

الثاني/ عريف مسفر بن منور العتيبي

الثالث/ رقيب جبر بن باتل السبيعي

٧- دورة مشغل هاتف لاسكلي رقم ٤

الأول/ رقيب أول عبيد بن ثامر الشمري

الثاني/ وكيل رقيب سامي بن علي العمري

الثالث/ عريف محمد بن خالد النمشان

٨- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ١

الأول / عريف فيصل بن علي العتيبي

الثاني/ رقيب عبدالعزيز بن مريشيد الحربي

الثالث/ جندي أول علي بن أحمد عاتي

٩- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٢

الأول/ رقيب خليل بن محمد عسيري

الثاني/ جندي أول فيصل بن علي الحارثي

الثالث/ وكيل رقيب ناصر بن عبدالله الحربي

١٠- دورة مشغل أجهزة لا سلكية رقم ٣

الأول / وكيل رقيب فهد بن ابراهيم الشايقي

الثاني/ عريف عبدالله بن محمد جويان

الثالث/ جندي أول محمد بن عبدالكريم الخطيب

١١- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٤

الأول/ وكيل رقيب تركي بن عبدالعزيز الحيده

الثاني/ جندي أول عبدالله بن مسفر العصيمي

الثالث/ وكيل رقيب عبدالرحمن بن محمد الجخيدب

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين .