مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عددا من الدورات
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٠٦/٢٧هـ بتخريج عدد من الدورات بحضور مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة.
ثم بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب أول/ فواز بن عتيق العتيق بعدها ألقى الرقيب أول/ علي بن محمد العطية كلمة الخريجين نيابة عن زملائه ثم أعلن سعادة ركن التعليم العقيد/ ممدوح بن راشد الزنيدي
النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو التالي:
١- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ١
الأول/ رقيب أول محمد بن أمبره الفيفي
الثاني/ رقيب أول منصور بن مطر الشمري
الثالث / رقيب منصور بن حنس الحارثي
٢- دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة رقم ٢
الأول/ رقيب فايز بن باني السبيعي
الثاني/ رقيب فواز بن محمد الشمري
الثالث / رقيب أول حسن بن فهد الشمري
٣- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسة الفنية رقم ١
الأول / رقيب سالم بن شريده العنزي
الثاني / رقيب بدر بن شويرع الحربي
الثالث / رقيب محمد بن فريح الشمري
٤- دورة ضباط صف الإشارة التأسيسية الفنية رقم ٢
الأول/ رقيب أحمد بن سرحان السرحان
الثاني / رقيب ياسر بن فريح العتيبي
الثالث / رقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجريذي
٥- دورة الكيابل والألياف البصرية الفنية
الأول/ عريف محمد بن مشعل القحطاني
الثاني/ جندي أول عبدالعزيز بن محمد المحمود
الثالث/ عريف بندر بن فريح الشمري
٦- دورة مشغل هاتف لاسلكي رقم ٣
الأول/عريف أحمد بن حماده الشمري
الثاني/ عريف مسفر بن منور العتيبي
الثالث/ رقيب جبر بن باتل السبيعي
٧- دورة مشغل هاتف لاسكلي رقم ٤
الأول/ رقيب أول عبيد بن ثامر الشمري
الثاني/ وكيل رقيب سامي بن علي العمري
الثالث/ عريف محمد بن خالد النمشان
٨- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ١
الأول / عريف فيصل بن علي العتيبي
الثاني/ رقيب عبدالعزيز بن مريشيد الحربي
الثالث/ جندي أول علي بن أحمد عاتي
٩- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٢
الأول/ رقيب خليل بن محمد عسيري
الثاني/ جندي أول فيصل بن علي الحارثي
الثالث/ وكيل رقيب ناصر بن عبدالله الحربي
١٠- دورة مشغل أجهزة لا سلكية رقم ٣
الأول / وكيل رقيب فهد بن ابراهيم الشايقي
الثاني/ عريف عبدالله بن محمد جويان
الثالث/ جندي أول محمد بن عبدالكريم الخطيب
١١- دورة مشغل أجهزة لاسلكية رقم ٤
الأول/ وكيل رقيب تركي بن عبدالعزيز الحيده
الثاني/ جندي أول عبدالله بن مسفر العصيمي
الثالث/ وكيل رقيب عبدالرحمن بن محمد الجخيدب
وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين .
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