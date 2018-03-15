زوج يتهم زوجته بالاستحواذ عليه بالسحر بعد 43 عاما زواج

موريشيوس (صدى):

قام زوج بدولة موريشيوس برفع دعوة قضائية على زوجته، وذلك بعد 43 عام من بداية علاقتهما، اتهمها فيه بأنها أجرت له ” سحر ” وجعلته مرتبط بها طيلة هذا العمر.

حيث أن الرجل الذي يُدعى ” أن رام ” ، والبالغ من العمر 67 عامًا، اتجه إلى الشرطة وأخبرهم أنه كان ضحية ” عمل سحر ” أجرته عشيقته السابقة منذ 43 عامًا، جعله يقع في حبها ويظل معها طيلة هذا العمر، موضحًا أنه حاول الشفاء من هذا السحر بالذهاب إلى الدجالين، لكنهم سرقوا الكثير من المال دون أن يتمكنوا من شفائه.

ويذكر هذا الموظف السابق، إن كل شيء بدأ حينما كان لديه 22 عامًا، في مدينة جودلاندس، حينما تعرف على هذه الفتاة الذي كان يريد قضاء بعض المغامرات معها وتركها خلال أيام فقط، لكن كل شيء تغير حينما دعته في منزلها، وسقته مشروب لديها، ومنذ حينها وهو يعيش في معاناة.