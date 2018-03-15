سفير مصر بالمملكة: 37 لجنة انتخابية بالرياض وجدة جاهزة لاستقبال المصريين غدا

نايف السالم(صدى):

أكد سفير مصر لدى المملكة السفير ناصر حمدي، اليوم الخميس، على جاهزية السفارة والقنصلية بالرياض وجدة لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنطلق غدًا الجمعة على مدار 3 أيام حتى 18 مارس.

وأوضح ” حمدي ” أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها إلى المصريين في المملكة للإدلاء بصوتهم في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن التصويت قد يمتد إلى ما بعد التاسعة مساءً إذا استمر توافد الناخبين، وحتى التأكد من خلو محيط السفارة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 15 لجنة انتخابية في مقر السفارة بالرياض و22 لجنة في قنصلية جدة، مع تخصيص لجان منفصلة للرجال والسيدات والعائلات، كما تم تجهيز صناديق شفافة للاقتراع، وأخرى خشبية لإبداء الرأي، مع طباعة عدد من اللوحات الإرشادية لشرح كيفية سير العملية الانتخابية.

وعن الأوراق المطلوبة أوضح ” حمدي ” أنها تتمثل في أصل جواز السفر ” المميكن ” على أن يكون ساري المفعول، أو أصل بطاقة الرقم القومي ” دون اشتراط صلاحيتها “.

كما أشاد السفير بالتعاون الكبير من قبل الجهات المعنية بالمملكة، مبينًا أن السفارة تواصلت مع الجهات المعنية في المملكة لضمان عدم وجود أي عوائق أمام إدلاء المواطنين المصريين بأصواتهم.

وتبدأ الانتخابات الرئاسية المصري خارج مصر غدًا الجمعة الموافق 16 مارس وتستمر حتى الأحد 18 مارس، على أن تجرى في الداخل المصري خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس، بين مرشحان هما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ومنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.