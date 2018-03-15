” المرور ” تتفاعل مع فيديو التفحيط بسوق الإثنين

حمود العنزي(صدى):

استطاعت دوريات المرور، بمحافظة المجاردة، في منطقة عسير، القبض على ” مُفحط ” ، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يمارس التفحيط والاستعراض، أثناء القيادة بسوق الاثنين.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر، أن العقوبة المُنتظرة على ” المُفحط ” ، بعد توقيفه هي حجز المركبة، وسجن السائق، وتغريمه ٢٠ ألف ريال.

ومن الجدير بالذكر، أن مقطع الفيديو المتداول، أظهر قائد مركبة وهو يمارس التفحيط بسوق الإثنين، بالإضافة لقيامه بحركة استعراضية خطيرة، من شأنها تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.