بالفيديو.. ثاني حالة إغماء لضابط في عرض عسكري بكلية أمنية في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أقامت كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت، أمس الأربعاء، عرضًا عسكريًا لخريجها؛ والذي حدثت به حالة إغماء لأحد الطلبة الخريجين، وذلك في واقعة ليست الأولى من نوعها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الواقعة؛ والذي أوضح قيام أحد الضباط المراقبين لاصطفاف الخريجين بمساعدة الطالب والإمساك به على الفور قبل سقوطه، بمساعدة طالب آخر.

ومن الجدير بالذكر، إنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، لواقعة مشابهة؛ حيث سقط أحد الطلاب في كلية علي الصباح العسكرية أثناء مرور موكب أمير الكويت لتشريف حفل تخريج الضباط.