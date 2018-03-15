ريفر يقتنص السوبر الأرجنتيني وينتقم لمباراة منذ 42 عاما

نواف السالم(صدى):

نجح ريفر بليت في اقتناص لقب كأس السوبر الأرجنتينية لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه بوكا جونيورز بهديفين نظيفين.

وسجَّل الهدف الأول غونزالو مارتينيز، من ركلة جزاء في الدقيقة 17، بعد خطأ ضد إيناسيو فرنانديز، ومن ثم أهدر بوكا العديد من الفرص لإدراك التعادل، حتى أضاف ريفر الهدف الثاني قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

يشار إلى أن كأس السوبر بين هذين الفريقين تقام للمرة الثانية على الإطلاق، وثأر ريفر لهزيمته أمام بوكا في نهائي الدوري في 1976.