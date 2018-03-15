بالفيديو.. عاملة النظافة التي سحرت مواقع التواصل تتحدث عن تفاصيل حياتها

مليكة فؤاد(صدى):

خرجت عاملة نظافة المغربية التي أشعلت بجمالها مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت من عاملة نظافة إلى ملكة جمال عمال النظافة في البلاد، لتتحدث في أول ظهور إعلامي لها عن مهنتها، مؤكدة أنها سوف تستمر في مزاولة مهنتها رغم ما تحصلت عليه من عروض وظيفية.

وقالت الفتاة وتدعى سناء معطاط إن لا فرق بين مهنتها كعاملة نظافة في الشوارع وبين أي مهنة أخرى، وأن ما تفعله مهنة مشابهة لمهنة الأستاذ أو غيره، وأن لا فرق على الإطلاق بين المهن سوى “هذا اللباس”، في إشارة إلى زي عمال النظافة الذي ترتديه.

وأكدت أنها لا تجد صعوبة في مهنتها، وأنها لا تراها شاقة على الإطلاق، كما أنها سعيدة بأولادها، مشيرة إلى أنها فرحت بنتيجة مسابقة ملكات جمال عمال النظافة، لأنها أصبحت مشهورة، وأن الناس باتوا يلتقون بها في الشارع ويطلبون منها التقاط صور معها.

ولفتت أنه بعد شهرتها، لن تترك مهنتها، وأنها ستستمر في عملها من أجل تربية طفليها وتأمين عيش كريم لهما حتى ينطلقا في الحياة محققين آمالهما، مؤكدة أن نيلها للقب ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2018، هو ” تتويج لكل عاملات النظافة من شأنه أن يعيد إليهن الاعتبار، ويدفعهن نحو مزيد من العمل و الكفاح لمواصلة رحلتهن في هذه المهنة الشريفة “.