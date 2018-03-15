بالفيديو.. عاملة النظافة التي سحرت مواقع التواصل تتحدث عن تفاصيل حياتها
خرجت عاملة نظافة المغربية التي أشعلت بجمالها مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت من عاملة نظافة إلى ملكة جمال عمال النظافة في البلاد، لتتحدث في أول ظهور إعلامي لها عن مهنتها، مؤكدة أنها سوف تستمر في مزاولة مهنتها رغم ما تحصلت عليه من عروض وظيفية.
وقالت الفتاة وتدعى سناء معطاط إن لا فرق بين مهنتها كعاملة نظافة في الشوارع وبين أي مهنة أخرى، وأن ما تفعله مهنة مشابهة لمهنة الأستاذ أو غيره، وأن لا فرق على الإطلاق بين المهن سوى “هذا اللباس”، في إشارة إلى زي عمال النظافة الذي ترتديه.
وأكدت أنها لا تجد صعوبة في مهنتها، وأنها لا تراها شاقة على الإطلاق، كما أنها سعيدة بأولادها، مشيرة إلى أنها فرحت بنتيجة مسابقة ملكات جمال عمال النظافة، لأنها أصبحت مشهورة، وأن الناس باتوا يلتقون بها في الشارع ويطلبون منها التقاط صور معها.
ولفتت أنه بعد شهرتها، لن تترك مهنتها، وأنها ستستمر في عملها من أجل تربية طفليها وتأمين عيش كريم لهما حتى ينطلقا في الحياة محققين آمالهما، مؤكدة أن نيلها للقب ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2018، هو ” تتويج لكل عاملات النظافة من شأنه أن يعيد إليهن الاعتبار، ويدفعهن نحو مزيد من العمل و الكفاح لمواصلة رحلتهن في هذه المهنة الشريفة “.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودي اعرف سحرت مين بالظبط — والله ماتستاهل ان احد يكتب عنها او ينزل موضوع اي كلام
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين الشباب الي متسدحين عند توتر وفاس زفت وسرغم وسنب شت ماغير يايبا ابي جوال ويايما سوي لي هربجر وكثري الكشبت فوق البطاط
الله المستعان والله ودي اروح المغرب مع ابو غازي
دايم يعزمني ويقولي محفول مكفول لكن أقول خلني في ديرتي لو جاني شي اموت في ترابها
اكثرو الأستغفار وصلاة الجماعة بس وخصوصاً صلاة الفجر الله يحسّن خاتمتنا وخاتمتكم
سارونه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هاي جميله سبحان الله انا مادري هما كيف يقيمون الجمال اقل من عاديه وربي سحرت الجميع اي جميع ممكن مهبل الخلق هاي ممكن الله يصلح الحال بس مواقع التواصل هاي كارثه هذا الزمان فيها من العقول ماتقف في ذهول وتشكر الله ع النعمه الي انت فيها الحمد لله…
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2260 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لايليق بكي ان تستغلي عاملة نظافه انت من المفترض ان تديرين وزاره لكن الدنيا حظوظ صج حظوظ
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 44 دقيقة
عج— B،
اللي يعرف يخبرنا لو تكروتوا :-ماهي مقاييس الجمال عند من قاموا بترشيحها.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 42 دقيقة
لوتكرم -2-
.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7830 ] نشر منذ 5 دقائق
عاديه☺😁