طيار يعتدي جنسيا على زميلته بعد تخديرها
أوقفت شركة طيران ألاسكا الأمريكية ، طيار عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بالشكوى المقدمة ضده من إحدى المساعدات تتهمه بها بتخديرها واغتصابها .
وقالت مساعدة طيار في نفس الشركة في شكواها ، أنه أثناء قضاءها والطيار ليلة أثناء مهام الطيران في مدينة مينيابوليس ، وضع زميلها مادة مخدرة في شرابها أثناء وجودهما في مكان عام، وفجأة أحست بثقل في رأسها، واستيقظت لتجد نفسها في غرفة نومه وعلى سريره .
وقالت في دعواها القضائية ، إنها استيقظت من النوم لتجد ملابسها والغرفة المحيطة بها في حالة فوضى، وأيقنت من علامات جسدية أنها تعرضت للاغتصاب على أيدي زميلها الطيار.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي الصغير لا تحزن …
يعني تبينه بعد قضاء الليلة الماجنة يلحفك ويسمي عليك ..
كندر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
سامحي
هو سوى كذا
عشانة يحبك