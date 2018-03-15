طيار يعتدي جنسيا على زميلته بعد تخديرها

واشنطن(صدى):

أوقفت شركة طيران ألاسكا الأمريكية ، طيار عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بالشكوى المقدمة ضده من إحدى المساعدات تتهمه بها بتخديرها واغتصابها .

وقالت مساعدة طيار في نفس الشركة في شكواها ، أنه أثناء قضاءها والطيار ليلة أثناء مهام الطيران في مدينة مينيابوليس ، وضع زميلها مادة مخدرة في شرابها أثناء وجودهما في مكان عام، وفجأة أحست بثقل في رأسها، واستيقظت لتجد نفسها في غرفة نومه وعلى سريره .

وقالت في دعواها القضائية ، إنها استيقظت من النوم لتجد ملابسها والغرفة المحيطة بها في حالة فوضى، وأيقنت من علامات جسدية أنها تعرضت للاغتصاب على أيدي زميلها الطيار.