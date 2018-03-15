استقرار الدولار في ظل المخاوف من نشوب حرب تجارية

علي القحطاني(صدى):

سجل سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس، استقرارًا في مستوياته بعد تراجعه بنسبة 1% خلال مارس متأثرًا بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند مستوى 89.70 دولار في تمام الـ09:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد كبير استراتيجيي الأسواق سين كالاو أن العملة الأمريكية تأثرت بقرارات البيت الأبيض وتحول سياساته المتركزة على خفض الضرائب إلى فرض الرسوم التي تهدد التجارة، قائلًا ” الرسوم الجمركية على الصلب مجرد بداية في حرب التجارة “.