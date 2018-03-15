رأس خروف ورسالة تهديد داخل حقيبة مدرسية لفتاة

خالد الظفيري(صدى):

فوجئت إحدى طالبات مدرسة ثانوية بدولة الكويت، بوجود رأس خروف داخل حقيبتها المدرسية، وبداخله ورقة مكتوب فيها رسالة تهديد بالقتل.

وعلى الفور، أبلغت مديرة المدرسة قيادات المنطقة التابعة لها، حيث زار مبارك الكبير المدير لعام لمنطقة مبارك الواقع بها الحادثة، المدرسة موجهاً بفتح تحقيق فوري.

واستنفرت وزارة التربية جميع طواقمها، متخذة كافة الإجراءات القانونية حيث فتحت تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الواقعة واللجوء إلى كاميرات المراقبة لمعرفة الفاعل.