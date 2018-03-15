رأس خروف ورسالة تهديد داخل حقيبة مدرسية لفتاة
فوجئت إحدى طالبات مدرسة ثانوية بدولة الكويت، بوجود رأس خروف داخل حقيبتها المدرسية، وبداخله ورقة مكتوب فيها رسالة تهديد بالقتل.
وعلى الفور، أبلغت مديرة المدرسة قيادات المنطقة التابعة لها، حيث زار مبارك الكبير المدير لعام لمنطقة مبارك الواقع بها الحادثة، المدرسة موجهاً بفتح تحقيق فوري.
واستنفرت وزارة التربية جميع طواقمها، متخذة كافة الإجراءات القانونية حيث فتحت تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الواقعة واللجوء إلى كاميرات المراقبة لمعرفة الفاعل.
محماس السادس عشر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
على ذكر رأس الخروف من جرب يفتح راس الخروف بعد ذبحه قبل طبخه هل يرى فيه عروق اورده او شرايين او شعيرات دمويه لأن مستشقى الصحه الدماغيه النفسيه ينفي وجود ذلك ووجود عنايات مركزه بمستشقياته لنقل الأعظاء من المتوفين بسبب حبوب او ابر الريسبيردال او السموم الأنفيه التي تأكل الدماغ