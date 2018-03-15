بالفيديو.. أميتاب باتشان في حالة صحية خطيرة وجمهوره يصلي من أجله

أماني الغامدي(صدى):

بدأ جمهور ومحبي الأسطورة الهندية أميتاب باتشان في مسقط رأسه, بالصلاة من أجله ومن أجل الدعاء له بمزيد من الصحة والعافية، وذلك بعد أن كشفت مصادر أن النجم العالمي أميتاب باتشان، فقد وعيه أثناء تصويره مشاهد فيلمه الجديد Thugs of Hindostan، في مدينة جودبور.

حيث كان نجم بوليوود قد كشف في العام الماضي، عن مرضه وشعوره بالألم شديد في الرقبة والكتف نتيجة لإصابات سابقة بسبب الأعمال المثيرة في أفلامه خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

مع العلم أن أميتاب باتشان متواجد في جودبور منذ 7 أيام لتصوير أحداث الفيلم هناك، وقصة هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الشهيرة “اعترافات السفاح” للكاتب ” فيلب ميدوز تايلور” ، وتدور أحداثه حول الإمبراطورية الخاصة بالمجرمين الذين كانوا يقومون بسرقة المسافرين من الأغنياء في الهند عام 1830.