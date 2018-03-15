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محامي ” صالح ” : قطر تصرف رواتب شهرية للحوثيين سرا

محامي ” صالح ” : قطر تصرف رواتب شهرية للحوثيين سرا
فهمي محمد(صدى):

أكد المحامي الخاص بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، محمد المسوري، أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر قدَّمت مبالغ مالية ضخمة، إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر بنك ” الأمل ” .

وأوضح في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” ، أن قطر تهرب بطريقة سرية مرتبات الخبراء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، وكذلك تصرف مخصصات الكثير من المشايخ والوجهاء ومهربي السلاح، وقيادات عسكرية وحزبية.

وأشار إلى أنه لو راجع فريق من خبراء مجلس الأمن حركة حسابات بنك الأمل وغيرها من البنوك الخاصة بالحوثيين، فسيتأكدوا من أن قطر تسلم رواتب قياداتهم وشيوخ وعسكريين، وحتى من المحسوبين على الشرعية، شهرياً.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8443 ] نشر منذ 2 ساعتين

أكيد ’’شريفة’’ تمولها المصالح مشتركة.

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