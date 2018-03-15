شركة طيران تدفع 50 دولار أمريكي تعويض لامرأة عن إصابة قطها

واشنطن(صدى):

قامت محكمة استئناف، في ولاية نيويورك الأمريكية، بإصدار حكمًا بإلزام شركة ” دلتا إيرلاينز ” ، بدفع 50 دولارًا فقط، لامرأة تعرض قطها الصغير، البالغ من العمر ثمانية أسابيع؛ لكسر في الفخد، عند نقله على متن رحلة إلى مطار لاجوارديا.

ويجدر الإشارة، إلى أن قرار محكمة الاستئناف، في بروكلين، الذي صدر أمس الأربعاء، ألغى حكم محكمة أدنى، كان في صالح المرأة التي اشترت القط، وهو من نوع السافانا، مقابل 2300 دولار.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن هذا القرار يأتي بعد يومين، من نفوق جرو عمره عشرة أشهر، خلال رحلة لشركة ” يونايتد إيرلاينز ” ، للطيران بعد أن أمرت مضيفة، بوضعه في صندوق الأمتعة العلوى، في مقصورة الركاب بالطائرة.

يُذكر أن باتريشيا لنتيني، سعت لأن تدفع ” دلتا ” تكاليف جراحة، أُجريت لقطها ” برينس مادوكس ” ونفقات أخرى، بعد ما عاناه القط من ألم كبير، بعد عودته للمنزل في أغسطس 2015، قبل أن يشخص طبيب بيطري إصابته لاحقًا.

ومن الجدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف، قالت أن قسيمة الشحن الجوي؛ لنقل القط عن طريق خدمة الشحن، بشركة ” دلتا ” ، تقلص مسؤولية الشركة.