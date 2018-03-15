صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه بالقاهرة

أماني الغامدي(صدى):

احتفل المطرب التونسي صابر الرباعي بعيد ميلاد وسط أجواء من الحب بمدينة القاهرة في مصر، حيث شاركه في الاحتفال عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين داخل أحد الفنادق بالقاهرة .

حيث حضر صابر الاحتفالية بصحبة زوجته ومنتجه على المولى، وكان من ضمن الحضور النجم مصطفى قمر والملحن الكبير حلمي بكر والملحن محمد ضياء والشاعر محمد جمعه وغيرهم، ممن شاركوا صابر تقطيع التورتة وسط أجواء من البهجة والدعابة، كما تبادلوا الكثير من الصور التذكارية بطريقة الـ selfie.