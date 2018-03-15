بلدية الشوقية بمكة تغلق مستودعا مخالفا لتغليف التمور

نايف السالم(صدى):

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم، مستودعاً مخالفاً بمخطط الوسيق، حيث تبين أن الموقع غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من المخالفين يقومون بتغليف التمور وتعبئتها تمهيداً لتوزيعها على المحال بالمنطقة قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن الفرق الرقابية بالبلدية أثناء جولاتهم التفتيشية تمكنوا من اكتشاف الموقع ومداهمته حيث وجدوا بداخله ثلاجات كبيرة لتخزين التمور ومجموعة من العمال يقومون بتعبئة التمور ووضع استكرات مخالفه ” غش تجاري ” , كما عثروا على كميات كبيرة من التمور معبأة مع سوء الحفظ والتخزين والنظافة وعدم وجود شهادات صحية للعمالة، وتم على الفور إغلاق الموقع والتحفظ على كافة موجوداته , كما تم سحب سيارة خاصة بتوزيع التمور وحجزها بمقر البلدية وتسليم إشعار لمسؤول الموقع بالمراجعة.