حساب المواطن يرد على مشكلة سيدة طلبت الدعم ولم تحصل على الموافقة

علي القحطاني(صدى):

تقدمت سيدة بشكوى إلى حساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بسبب تأخر الموافقة على قبولها رغم أنها سجلت في البرنامج منذ شهرين.

وأشار الحساب إلى أن الطلب احتوى على مرفقات مرفوضة؛ مما يستوجب الدخول مرة أخرى لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المرفقات المطلوبة بشكل صحيح.

ومن الجدير بالذكر، إنه أكد برنامج حساب المواطن، أمس الأربعاء، على عدم أحقية البنوك في الحجز على دفعات الدعم التي يتم صرفها للمستحقين، وذلك حرصًا منه على استلام جميع المستحقين للدعم وعدم المساس بالمبالغ المخصصة له.