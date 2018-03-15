قرقاش: فقدان مهنية ” الجزيرة ” ومذيعيها أهم ضحايا الأزمة القطرية

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، على انتقاد الإعلامي اللبناني نديم قطيش لقناة الجزيرة القطرية وسخريته منها.

وأشاد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بتحليل ” قطيش ” لأكاذيب الجزيرة، قائلًا ” نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلي العالم من خرم أزمة قطر “.

كما أكد في تغريدة له أن أهم ضحايا الأزمة القطرية تتمثل في الضرر الذي طال مهنية قناة الجزيرة ومذيعيها وفقدانها للمصداقية.

وكان الإعلامي نديم قطيش سخر من قناة الجزيرة وطريقة تناقلها لخبر زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، عبر برنامجه على قناة الحدث.

وقال ” قطيش “: ” تظاهرات حاشدة ومنددة قوبلت بها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا!! جحافل وبسبب ضخامة التظاهرات الإعلام ما قدر إلا أن يغطيها وتم نقلها مباشرة على الهواء.. صحيح أنها مظاهرة من شخص واحد ولكنها مظاهرة، والإعلام الرصين من واجبه ينقلها بكل موضوعية وبكل حياد.. هذا الصحفي والمتظاهر في الوقت ذاته!! “.