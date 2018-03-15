بالصور.. أحدث ظهور لجورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقا

أماني الغامدي(صدى):

التقى الوفد الفني المصري المشارك في مهرجان بيروت لسينما المرأة في دورته الأولى بالفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، في ظهور نادر لها.

وحرص وليد توفيق وزوجته على تناول العشاء بصحبة الوفد الفني، والذي يتكون من إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي شلبي وناهد السباعي، وذلك داخل أحد المطاعم الكبرى بلبنان، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية معهم.

حيث نشر وليد توفيق العديد من الصور التي تجمعه بالوفد الفني عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهوره، خصوصًا صور زوجته التي تحرص دائما على الابتعاد عن الإعلام.