إلغاء تطبيق نظام اشتراطات مواقف السيارات لبعض الأنشطة التجارية بالرياض
قرَّر أمين منطقة الرياض، طارق الفارس، إلغاء قرار هيئة تطوير مدينة الرياض المتعلق بتطبيق نظام اشتراطات مواقف السيارات لبعض الأنشطة التجارية المحددة؛ لصعوبة تنفيذه والأضرار المترتبة عليه.
جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع الوكالات والإدارات العامة والبلديات الفرعية بالرياض، والذي أوضح فيه أن يتم الرفع بالأراضي التي تصلح لمشروعات المواقف العمومية بالمناطق الحرجة؛ لإجراء دراسات مرورية عليها وطرحها للاستثمار.
وتتضمن المنشآت التجارية الحرجة، كل من:” المطاعم، والمقاهي، والفنادق، والشقق المفروشة، والمدارس والمعاهد، والمراكز والعيادات الطبية، والمراكز والصالات الرياضية، والكماليات، والمنشآت التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع.
النخيش[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفارس امين منطقه الرياض الجديد افضل واكفأ من الامين السابق الذي عطل مشاريع الرياض بقرارات سيئه هل يعقل اقفال الاف الشقق المفروشه بشوارع 36 وتحديدها يشوارع 40 والتسبب في تعطيل المستثمرين ليستفيد عددمحدد من يستثمرون بشوارع 40 لااستبعد مصالح لبعض المتنفعين والماسكين باصدار القرارات ذهب الامين السابق غير محسوف عليه ولعله احيل للتقاعد افضل سوف يعطل مشاريع المدن الاخرى