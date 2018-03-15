الشمالية تضع خطة لصيانة المسطحات الخضراء

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن وضع خطة تكثيف أعمال المكافحة ورش المسطحات الخضراء بشكل يومي، بدءاً من اليوم الخميس، منذ الثامنة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءاً.

ووضعت الأمانة هذه الخطة، بالتزامن مع اعتدال الطقس وخروج المواطنين إلى المتنزهات، وذلك ضمن أعمال الصحة العامة.

يشار إلى الأمنة تشهد نشاطاً مكثفاً لمكافحة التلوث البصري حيث قامت بإزالة عدداً من السيارات المخالفة بعرعر، مساء أمس، وتقوم باستمرار بصيانة المسطحات الخضراء، وتعقيم الحاويات للحد من التلوث ومكافحة الحشرات.