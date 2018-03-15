الخطوط السعودية تقدم خدماتها وتتواصل مع ضيوفها عبر الواتساب

عادل الحربي(صدى):

كشفت الخطوط السعودية عن نجاح تجربتها المبتكرة المتمثلة في إطلاق قناة جديدة للتواصل مع الضيوف وخدمتهم عبر برنامج ” واتساب ـ WhatsApp “.

وأكدت الشركة أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، ما يعزز العمل على تطويرها والتوسع في استخدامها وتقديم المزيد من الخدمات عبر القناة الجديدة، إلى جانب منصات وقنوات التواصل الإلكترونية والاتصال الهاتفي المباشر والبريد الإلكتروني.

وأوضحت أن الخدمات التي يتم تقديمها حاليًا عبر ” الواتساب ” تشمل الرد على الاستفسارات والشكاوى، وخدمات برنامج الفرسان، وسيتم قريبًا إضافة خدمات أخرى مثل اختيار المقاعد وترفيع درجة السفر والخدمات الاستباقية الأخرى وغيرها من الخدمات.

كما أشارت إلى أنه خلال الفترة التجريبية للقناة الجديدة تم التواصل وتقديم الخدمات لأكثر من عشرة آلاف ضيف، وبلغ معدل الوقت للرد على الاستفسار وتقديم الخدمة 10 دقائق، وتستقبل تواصل الضيوف عبر الواتساب من خلال الرقم (540000005 966+) طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

يُذكر أن الخطوط السعودية أطلقت خدمة التواصل مع الضيوف وتقديم الخدمات لهم والإجابة على استفساراتهم عبر ” الواتساب ” نهاية شهر يناير الماضي على نطاق محدود للتجربة والتقييم قبل تعميمها والتوسع في خدماتها، وذلك ضمن برنامج التحول 2020 والمشروع الاستراتيجي الجديد (TOP5) الذي تم اطلاقه الشهر الماضي.