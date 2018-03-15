محمد منير يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره

أماني الغامدي(صدى):

وجه الفنان المصري ” محمد منير ” رسالة لجمهوره ومحبيه، وذلك عن طريق نشر صورة وتعليق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك.

حيث تمنى في رسالته الشفاء العاجل للملحن والموسيقار المصري الشهير هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين.

وقال منير :” أتمنى من كل مصري أن يدعو الله أن يمن بالشفاء لأخي ورفيق العمر هاني شنودة “.

و تابع منير قوله : ” أدعو معي بالشفاء العاجل لأنه أمتعنا كثيرًا وربنا يديله الصحة و يمتعنا أكثر فهو الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه صاحب الأغنية المصرية الحديثة حبي لك وأمنياتي بالشفاء العاجل”.