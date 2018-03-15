بالصور.. فتاة تحقق أمنية جدها بطريقة مذهلة قبل وفاته
شاركت فتاة صينية تٌدعى ” فو شيوي ، 25 عاماً ” ، جدها جلسة تصوير مذهلة وهي ترتدي الفستان الأبيض لتحقيق أمنيته برؤيتها عروس قبل وفاته .
حيث خشيت فو شيوي ألا يستطيع جدها مشاهدتها بفستان الزفاف بسبب مرضه لأن حلمه كان أن يراها عروسا، لذلك ارتدت الفستان وشاركته جلسة تصوير مميزة.
وكان أصيب الجد البالغ من العمر 87 عاما العام الماضى بمرض خطير ولم يتعاف منه، وهو ما دفع حفيدته لتحقيق أمنيته لتجعله سعيدا.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2858 ] نشر منذ 33 دقيقة
لن نخص الاحفاد بالكلام -ولكن نقول
بعض القلوب بتصرفاتها كانوا صغار او كبار بلسم للجراح-وعلى العكس من ذلك بعض التصرفات كالميسم يكوي القلب ويدمي الجراح-