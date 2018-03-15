روسيا تعلن عن بدء هدنة إنسانية جديدة بالغوطة

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن بدء هدنة إنسانية جديدة في الغوطة الشرقية، متوقعة أن يغادر 100 مدني على الأقل الغوطة اليوم.

في سياق متصل، كانت روسيا قد أشارت إلى خروج 437 مدنيا من مدينة (دوما) بالغوطة عبر الممرات الإنسانية.

وكانت قوات النظام السوري، قد استهدفت مدينة حمورية بالغوطة الشرقية بعدة صواريخ محملة بغازات سامة، ما أدى إلى إصابة 20 مدنياً بحالات اختناق، وذلك للمرة الثالثة خلال حملة النظام الأخيرة.

ولا يزال 5 آلاف مدني عالقين في مواجهة قوات النظام التي دخلت البلدة من جهتها الشرقية تحت وابل عنيف من القصف الجوي والصاروخي، حيث سيطرت على أجزاء من بلدة حمورية، وهي البلدة الثانية التي تدخلها قوات النظام في الغوطة بعد مسرابا.