” التخصصات الصحية ” تعلن عن فتح التقديم لبرنامج سحب الدم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتح باب التقديم على برنامج ” سحب الدم ” ، وذلك لخريجات كليات العلوم.

وأوضحت الهيئة أنه يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو ما في حكمهم (الأم سعودية)، والحصول على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية ( أحياء (نبات, حيوان ), أحياء دقيقة, كيمياء, كيمياء حيوية, تقنية حيوية ).

وأضافت ” التخصصات الصحية ” أنه يجب الحصول على درجة 4 في الأيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل أو الستب، لافتة إلى أن فئة أخصائي سحب الدم غير متوفرة حاليًا في كادر الوظائف الصحية التابع لوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت هيئة التخصصات الصحية إلى أن آخر موعد للتقديم 14/04/2018مـ، موضحة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني التالي: هنا