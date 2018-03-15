بالفيديو.. سقوط مروع لسيدة في تحدي لركوب الثور
سقطت امرأة بطريقة مروعة بعدما دخلت في تحدي ركوب لعبة الثور الضخمة.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صعود المرأة فوق ظهر الثور وراح يتحرك بقوة ويهتز، ولكن تمكنت المرأة من الجلوس بقوة لكنها فجأة سقطت بطريقة مروعة على الأرض، حيث هرع العمال للاطمئنان عليها وسط صدمة المتجمهرين.
I've heard bull riding is tough, but I mean, is it really this tough?
Posted by Funny Videos on Monday, March 12, 2018
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 26 دقيقة
لو انه ثور حقيقي لمات من حجمها
رند[ عدد التعليقات: 8437 ] نشر منذ 20 دقيقة
ليتها أنكسرت رقبتك يالبقرة🐄
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2858 ] نشر منذ 11 دقيقة
لو اردتي ان تركبي ايتها المرأه فاركبي عجل-لان الثور لديه خبره وركوبه صعب-