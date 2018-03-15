بالفيديو.. سقوط مروع لسيدة في تحدي لركوب الثور

متابعات(صدى):

سقطت امرأة بطريقة مروعة بعدما دخلت في تحدي ركوب لعبة الثور الضخمة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صعود المرأة فوق ظهر الثور وراح يتحرك بقوة ويهتز، ولكن تمكنت المرأة من الجلوس بقوة لكنها فجأة سقطت بطريقة مروعة على الأرض، حيث هرع العمال للاطمئنان عليها وسط صدمة المتجمهرين.