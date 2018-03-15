عبد الله الرويشد يشارك في إحياء ليلة الراحل أبو بكر سالم بالكويت

نورة الشهري(صدى):

يشارك الفنان عبد الله الرويشد برفقة عدد من الفنانين مثل أحمد فتحي ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، في إحياء ليلة الفنان الراحل أبو بكر سالم يومي الخميس والجمعة 22-23 مارس الحالي، وذلك في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت، مع فرقة المركز التي يقوم بقيادتها المايسترو محمد باقر.

مع العلم أن الحفلات يسبقها يوم الاثنين 19 مارس ليلة تكريم في المركز، تضم عدد من أصدقاء الراحل والفنانين الذين تعاون معهم للحديث عنه وعن مشواره الفني الذي قارب ال50 عامًا.

كما يقام اليوم الخميس وغدًا الجمعة حفلي للفنانين إلهام مدفعي ووائل كفوري على خشبة المسرح الوطني ومسرح جابر العلي الصباح في مركز جابر الأحمد الثقافي.

حيث كان الفنان عبد الله الرويشد قد أحيى حفلًا برفقة الفنان نبيل شعيل في مملكة البحرين، ضمن مهرجان ربيع الثقافة الذي أقيم هناك، وقدما سويا دويتو لأغنية “رحلتي “.