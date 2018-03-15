تطبيق أول نموذج رعاية عاجلة على مركزي صحي كدي الهجرة والإسكان

حسين العلي(صدى):

دشن فريق نموذج الرعاية الصحية العاجلة بمنطقة مكة المكرمة المرحلة التجريبية لتنفيذ أول نموذج للرعاية الصحية العاجلة على مستوى المملكة في مركزي صحي حي كدي الهجرة وصحي حي الإسكان لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بمستشفى النور التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال.

في المرحلة التجريبية التي تستمر إلى شهر ابريل سيتم خلالها استقبال جميع الحالات العاجلة الباردة المحالة من مستشفى الولادة والأطفال في مركز صحي كدي الهجرة بينما يتم استقبال بعض الحالات العاجلة الباردة المحالة من مستشفى النور التخصصي في مركز حي الإسكان بالإضافة إلى أن المركزين يستقبلان الحالات الغير مجدولة (القادمون من منازلهم).

وأوضحت قائد برنامج نموذج الرعاية العاجلة في منطقة مكة المكرمة الدكتورة اسيا رقعان، أن هنالك ستة أهداف رئيسية في تطبيق نموذج الرعاية العاجلة وعلى رأسها الحد من الازدحام في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتوفير السرير وتحسين فرص العلاج للرعاية المتخصصة وإنقاذ الحياة بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية المتخصصة في الوقت المناسب وإعادة توزيع الموارد بين المنشآت عند الحاجة العاجلة.

وبينت أن تطبيقها بالشكل الصحيح يسهم في تحقيق رعاية آمنة وفعالة بمعايير موحدة للمرضى وكذلك إعادة توزيع الوصول للرعاية العاجلة جغرافيا مما يسهم في استغلال الوقت والجهد بالشكل المناسب.

وأكدت أنه تم البدء بشكل فعلي في تطبيق خطة توعوية تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وبأشراك أفراد المجتمع وعمد الأحياء وأعضاء المجالس البلدية مما يسهم في إيصال الأهداف وتحقيقها بالشكل الأنسب على أرض الواقع لافته أن هذا المشروع الضخم لن ينجح إلا من خلال المجتمع وتكاتفهم بما يخدم تطبيق أهداف المبادرة بالشكل الملائم.

الجدير الذكر أن نموذج الرعاية العاجلة يعد أحد الأنظمة الست في مشروع نموذج الرعاية الصحية الحديث والتي يتم العمل على تطبيقها ضمن خطة عمل وزارة الصحة والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.