تدخل طبي ناجح لعلاج طفلة تعاني من متلازمة العسرة التنفسية

حسين العلي(صدى):

تمكن بفضل الله الفريق الطبي بقسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف من معالجة طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف حيث ادخلت الى قسم العناية المركزة وهي تعاني بفشل تنفسي نتيجة متلازمة العسرة التنفسية الحادة مع نزيف رئوي متكرر وصدمة جرثومية رافقتها فشل في عدة أعضاء.

وتم وضع الطفلة على جهاز التنفس الصناعي عالي التردد لمدة 3 أسابيع وبعد ذلك وضعت الحالة على جهاز التنفس الصناعي العادي لمدة أسبوعين مع أدوية مدعمة للقلب والدورة الدموية وعلاج فشل الأعضاء وبعدها تم تحويل الحالة إلى الأقسام الداخلية حيث أستكملت الخطة العلاجية ثم قام الفريق الطبي المعالج بإخراجها من المستشفى في حالة مستقرة ولله الحمد .

من جانب آخر أعلنت الصحة في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017م عن إضافة 65 مركز صحي جديد خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركز بدلاً من 2325 مركز، حيث أسهمت هذه ال 65 مركز في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 ألف مواطن وقد تم دعم هذه المراكز بكافة إحتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركز صحي جديد بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركز في السابق ، حيث تهدف الصحة إلى تغطية شاملة وتخفيف الإزدحام وتلبية رغبات المستفيدين من المواطنين وقد تم توفير قوى عاملة إضافية (الأطباء المدربين) وتدريب الكوادر الطبية والإدارية وتوفير الخدمات الأمنية في المراكز المناوبة.