وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سلطان بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سلطان بالرياض، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال فقط، لحمَلة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بعدة مسميات بالإضافة لوظائف أكاديمية، للرجال والنساء، في عدد من التخصصات.

وأشارت الجامعة، إلى أنه يفضل من لديه خبرة أكاديمية، والإجادة التامة للغة الإنجليزية، أما المميزات الممنوحة، للوظائف الإدارية، فتشمل الآتي: ” راتب أساسي، بدل نقل، بدل سكن، بدل غلاء معيشة، بدل علاوة اجتماعية، علاوة سنوية، تأمين طبي للموظف وعائلته ” .

كما أعلنت الجامعة، أنه من ضمن شروط الوظائف الأكاديمية، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدكتوراه، بحد أدنى ” ما عدا تخصص التربية البدنية، فيشترط حصوله على البكالوريوس بحد أدنى ” .

وناشدت الجامعة، الراغبين في الالتحاق، لهذه الوظائف، بإرسال السير الذاتية، مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها، ومع كتابة رمز الوظيفة في خانة موضوع البريد، على الايميل التالي:[email protected]

وفيما يتعلق، بالوظائف الأكاديمية، فأوضحت الجامعة أنه يتم إرسال السير الذاتية، مع كتابة رمز التخصص، في خانة موضوع البريد الإلكتروني التالي:

– للرجال ([email protected]) .

– للنساء ([email protected]) .