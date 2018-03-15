هدف: 7 دورات تدريبية للسعوديين عبر ” دروب ” دعما لقرار توطين منافذ تأجير السيارات

حمود العنزي(صدى):

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” من خلال برنامج “دروب ” للتدريب الإلكتروني، سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات التي تم قصر العمل فيها على السعوديين اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أباالخيل، إن ” هدف ” ومن خلال برنامج ” دروب ” عرض فرصًا تدريبية إلكترونية من خلال الرابط : هنا أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي : مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع .

من جهة أخرى، دعا “هدف”، أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط : هنا.

ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج، الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، إذ سيساهم الصندوق بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

ويدخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ الأحد المقبل، (الأول من رجب 1439هـ)؛ وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية

البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.