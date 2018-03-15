مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية تقل ” جثمان ” بالسنغال

داكار(صدى):

كشف المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو ندياي، اليوم الخميس، عن تفاصيل تحطم مروحية عسكرية سنغالية كانت تقل عسكريين ومدنيين جنوب السنغال مساء أمس الأربعاء.

وأوضح ” ندياي ” أن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرون بينهم ثلاثة في حالة خطرة، لافتًا إلى أن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى مقاطعة زيغنشور جنوب البلاد.

وأضافت أنها سقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف، مشيرًا إلى أنها كانت تقل على متنها 20 شخصًا بينهم الطاقم المكون من 4 أفراد.