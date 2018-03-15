راغب علامة بالبحرين 30 مارس المقبل

أماني الغامدي(صدى):

يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 30 مارس الجاري، وذلك ضمن احتفالات مهرجان ربيع الثقافة بدورته الـ13 في مملكة البحرين، حيث يقدم فيه مجموعة من أغنياته التي يحبها الجمهور.

مع العلم أن راغب يستعد لطرح ألبومه الجديد تزامنًا مع أعياد الربيع، وذلك بعد غياب فترة قاربت من الـ4 سنوات.

ومن المقرر أن يضم الألبوم عدد كبير من الأغنيات التي تتنوع بين اللبناني والخليجي والمصري، حيث يضم الألبوم أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان ” رد لي كلماتي ” وهى من كلمات الشاعر طوني أبى كرم وألحان محمود عيد، كما يتعاون مع محمد البوغة في كلمات أغنية مصرية بعنوان ” اللي باعنا ” ، وهى من ألحان محمود الخيامي.

والجدير بالذكر أن آخر الحفلات التي أحياها الفنان راغب علامة كانت الجولة الغنائية التي قام بها في أمريكا، و التي بدأت في ميامي لتنتهي في جزر الباهاماز، حيث كان هناك بصحبة زوجته وأبنائه.