جراحة ناجحة لإنقاذ ساقي شاب من البتر

محمود البلوي(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك في إنقاذ حياة شاب والحيلولة دون بتر ساقيه نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى إلى أصابته بكسور في الفخذين مع نزيف حاد وعدم وجود تروية دموية فى كلا الساقين نظراً لإصابة الشرايين .

وأوضحت ” صحة تبوك ” أن الشاب الذي بلغ من العمر 16 عاما أدخل على وجه السرعة إلى غرفة العمليات فور وصوله إلى قسم الطوارئ ، حيث قام الفريق الجراحي بتثبيت كسور الفخذين في حين قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإعادة التروية للساقين , وترميم الأنسجة المحيطة بالعظم ، وحالة الشاب الصحية بعد العملية جيدة بفضل الله.

جدير بالذكر أن طوارئ مستشفى الملك خالد بتبوك أستقبلت خلال العام الماضي 219896 حالة , في حين أجرى المستشفى 3917 عملية جراحية منها 968 عملية جراحة اليوم الواحد .