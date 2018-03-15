للمرة الثالثة.. قوات الأسد تقصف الغوطة بالغاز السام وإصابة العشرات

دمشق(صدى):

استهدفت قوات النظام السوري، مدينة حمورية بالغوطة الشرقية بعدة صواريخ محملة بغازات سامة، ما أدى إلى إصابة 20 مدنياً بحالات اختناق، وذلك للمرة الثالثة خلال حملة النظام الأخيرة.

من جانبها، أعلنت فرق الدفاع المدني في الغوطة، أن قوات الأسد والأطراف الداعمة لها، شنت هجوماً، بغاز الكلور السام على الأحياء السكنية في مدينة حمورية، مساء أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

ولا يزال 5 آلاف مدني عالقين في مواجهة قوات النظام التي دخلت البلدة من جهتها الشرقية تحت وابل عنيف من القصف الجوي والصاروخي، حيث سيطرت على أجزاء من بلدة حمورية، وهي البلدة الثانية التي تدخلها قوات النظام في الغوطة بعد مسرابا.