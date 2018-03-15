مواطنون يتاجرون بأسماء زوجاتهم تحايلا على النظام

نايف السالم(صدى):

تزايدت حالات التستر على الوافدة في الورش الصناعية؛ حيث استغل بعض الأزواج أسماء زوجاتهم للتحايل على قرارات التوطين؛ محاربين قرارات سعودة المهن والورش.

وأوضح عصام تركي خليفة رئيس طائفة ميكانيكا السيارات بمكة المكرمة، أن هناك بعض المواطنين ليس لديهم شهادات فنية أو مهنية ويقومون بفتح ورشًا بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم، ويسلمونها للعمالة الوافدة بمقابل مادي سنوي أو شهري؛ رغم أن بعضهم ليس لديها أي خلفية في الميكانيكا ولا يعرف شيئًا عن العمل.

وأكد ” تركي ” أن عدد الورش الصناعية في مكة المكرمة يبلغ 7 ورشة تقريبًا؛ لافتًا إلى أن عدم التنظيم والالتزام باللوائح والأنظمة أدى إلى زيادتها بالشكل العشوائي غير المنظم؛ مما تسبب في ضعف الرقابة عليها من الجهات المختصة.

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