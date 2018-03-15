مواطن يشتري منزلا في بريدة بقسط ثابت والشركة تفاجئه بعد فترة بـ ” سايبر “

سالم المطيري(صدى):

بكلمات عفوية قالها في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع مواطن فريسة سهلة لإحدى شركات العقار، بعدما فوجئ بعد مدة من شراءه منزلاً بالتقسيط بتغير قيمة القسط بحجة أن العقد خاضع لنظام يسمى بالـ ” سايبر ” أي مربوط بسعر الصرف.

وقال الشخص الذي عرف نفسه في المقطع بأنه المواطن ” ع – ع: ” إنني عملت بنصيحة معالي وزير الإسكان وفكرت علشان اتملك بيت روحت لإحدى شركات العقار الشهيرة، تابعة للبنك العربي، واشتريت بيت سعره 819 الف وطلع عليا البيت دين 1.690.912الفائدة كانت مائة بالمئة قولت ندفع مائة بالمئة ولا حد يطردنا علشان نستقر “.

وأضافت تجاوزت كل هذه الصعوبات لكي استقر في بيت، وبعد ما اشترينا وانا ادفع القسط الـ 4791، اليوم جاتني رسالة من الشركة جاء فيها: “نفيدك أن تغيرت نسبة الربح وبالتالي تغيرت الدفاعات الشهرية “: وعندما استفسرت قالو لي أن عقدك ” سايبر ” مربوط بسعر المصارف، الحين بيتي ال ببريدة بخب القبر ليه علاقة بسعر المصارف “.

وتابع متحسراً:” يا جماعة الخير السعر ال بيني وبينك ثابت والقسط ثابت، الموضوع فيه قهر وفي شيء ما هو مظبوط، قولت راح اشتكيكم عند مؤسسة النقد، أحنا مسلمين وعقود المسلمين واضحة، خصوصا اننا مواطنين، نتعامل معاملات عادية، هذه امور عادية لكن خلف هذه الامور ذئاب، ما كنا متصورين أنه اذا وجدت هذه الذئاب ما في احد يحمينا، يعني أنا خطيت الخطوات، وفي الاخر يطلعولنا بحكاية ” سايبر “.

واختتم رسالته مناشداً ولاة الأمر والجهات المعنية قائلاً: انا متأكد الله ما يترك عبيده وأثق مائة بالمئة في ولاة الأمر، وهم لا يرضاهم أن يكون المواطن فريسة لاحد ينهش وينهش بلحمة، ومتفائل لان احد ابناء أعدل دولة على الكرة الارضية وحكمانا لا يسمحون بمثل هذه، وأنا داخل دائرة القانون وامتثل إلى تعليمات ولاة الامر حفظهم الله، وكل ثقة، ولا اريد سوى حقوقي اشتريت بيت بعقد ثابت وقسط ثابت هذا كل حقي “.