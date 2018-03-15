مواطن يشتري منزلا في بريدة بقسط ثابت والشركة تفاجئه بعد فترة بـ ” سايبر “
بكلمات عفوية قالها في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع مواطن فريسة سهلة لإحدى شركات العقار، بعدما فوجئ بعد مدة من شراءه منزلاً بالتقسيط بتغير قيمة القسط بحجة أن العقد خاضع لنظام يسمى بالـ ” سايبر ” أي مربوط بسعر الصرف.
وقال الشخص الذي عرف نفسه في المقطع بأنه المواطن ” ع – ع: ” إنني عملت بنصيحة معالي وزير الإسكان وفكرت علشان اتملك بيت روحت لإحدى شركات العقار الشهيرة، تابعة للبنك العربي، واشتريت بيت سعره 819 الف وطلع عليا البيت دين 1.690.912الفائدة كانت مائة بالمئة قولت ندفع مائة بالمئة ولا حد يطردنا علشان نستقر “.
وأضافت تجاوزت كل هذه الصعوبات لكي استقر في بيت، وبعد ما اشترينا وانا ادفع القسط الـ 4791، اليوم جاتني رسالة من الشركة جاء فيها: “نفيدك أن تغيرت نسبة الربح وبالتالي تغيرت الدفاعات الشهرية “: وعندما استفسرت قالو لي أن عقدك ” سايبر ” مربوط بسعر المصارف، الحين بيتي ال ببريدة بخب القبر ليه علاقة بسعر المصارف “.
وتابع متحسراً:” يا جماعة الخير السعر ال بيني وبينك ثابت والقسط ثابت، الموضوع فيه قهر وفي شيء ما هو مظبوط، قولت راح اشتكيكم عند مؤسسة النقد، أحنا مسلمين وعقود المسلمين واضحة، خصوصا اننا مواطنين، نتعامل معاملات عادية، هذه امور عادية لكن خلف هذه الامور ذئاب، ما كنا متصورين أنه اذا وجدت هذه الذئاب ما في احد يحمينا، يعني أنا خطيت الخطوات، وفي الاخر يطلعولنا بحكاية ” سايبر “.
واختتم رسالته مناشداً ولاة الأمر والجهات المعنية قائلاً: انا متأكد الله ما يترك عبيده وأثق مائة بالمئة في ولاة الأمر، وهم لا يرضاهم أن يكون المواطن فريسة لاحد ينهش وينهش بلحمة، ومتفائل لان احد ابناء أعدل دولة على الكرة الارضية وحكمانا لا يسمحون بمثل هذه، وأنا داخل دائرة القانون وامتثل إلى تعليمات ولاة الامر حفظهم الله، وكل ثقة، ولا اريد سوى حقوقي اشتريت بيت بعقد ثابت وقسط ثابت هذا كل حقي “.
الهواوي[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك ويسدد عنك القرض .
هذا هم جشع البنوك . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1267 ] نشر منذ 1 ساعة
يالطيييييييييف؟؟؟؟؟؟ ثم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
؟؟؟؟ نظام سايبر.
؟؟؟؟الفوائد البنكية:_ 100 في ال100.
؟؟؟؟ القسط الشهري المقتطع=4791 ريال سعودي.يعني لو نحسبها العملة الصعبةبتكون حوالي ال1500 دولار .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صورة مع التحية لحماية المستهلك.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 37 دقيقة
للاسف معظمنا عندما يريد الحصول على قرض من البنك لايقرا الشروط ولا يستفسر من الموظف
مع ان هذا الموضوع حق من حقوقه القانونيه والنظاميه لكي لايقع في مشكله وبعدها يشتكي
في وقت لاينفع الشكوى موضوع التوقيع على بياض لاينفع البنوك لاترحم وهمها الاول والاخير الكسب
المادي فقط لاغير
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2858 ] نشر منذ 16 دقيقة
اخي طاهر سليم تشكر على تعليقاتك المفيده جيدا
اما من يريد قرض وكما ذكرت يجب عليه قرءات الشروط —الخ
عليه كما تعلم اخي طاهر ان من يلجأ الى القروض فاغلبهم قد ضاقت به السبل والبنوك لديها الشروط مطبوعه جاهزه لامجال لرفضها او تعديلها اما ان توقع اوتترك القرض -والمظطر يركب الموج-لاخيارلديهم- الموضوع لدى الجهات المختصه ان لم تتدخل وتعيد او بالاصح تلزم البنوك بإعادة صياغة البنود فلن تجدي المساله نفعا-وسوف يبقى المواطن رهينه-وغصبا عنه –
0زائر[ عدد التعليقات: 1261 ] نشر منذ 15 دقيقة
القانون ﻻ يحمي المغفلون يبقي الحال علي ما هو عليه وعلي المغفل اللجوء الي القضاء .