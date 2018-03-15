استقرار أسعار النفط بدعم من توقعات ” أوبك “

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، استقرارًا في مستوياتها مدعومة من توقعات ” أوبك ” بشأن نمو الطلب.

واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عند 64.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة الـ08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل عند 60.98 دولار للبرميل، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع الانتاج الأمريكي الذي سجل مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت، أمس الأربعاء، ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي عند 10.38 مليون برميل يوميًا، بأكثر من 23% منذ منتصف عام 2015.

كما توقعت منظمة ” أوبك ” في تقريرها الصادر الأربعاء نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يوميًا خلال 2018، رافعة توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء بالمنظمة.