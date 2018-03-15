العملات الرقمية تتهاوى إلى أسوأ مستوياتها

عادل الحربي(صدى):

تهاوى سوق العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بشكل حاد إلى مستويات لم يشهدها من فترة كبيرة، في ظل خسائر بقيمة عشرات المليارات على مدار الساعات الماضية.

وهبطت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 6.10% إلى 7697 دولارًا في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، مسجله أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير.

كما تراجعت ” إثريوم ” بنسبة 5.50% إلى581 دولارًا، وتهاوت ” الريبل : بنسبة 7.85% إلى 65 سنتًا، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 7.25% إلى 880 دولارًا.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مستوى لم تشهده منذ السادس من فبراير الماضي، متراجعه بأكثر من 60 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 311 مليار دولار.