” آل الشيخ ” ينعي رئيس الاتحاد المصري السابق سمير زاهر

ماجد محمد(صدى):

نعى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، صباح اليوم الخميس، وفاة رئيس الاتحاد المصري السابق المهندس سمير زاهر.

وتقدم ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بخالص العزاء إلى الرياضة المصرية والعربية بفقدان رمز من رموز الكرة، كما وجه العزاء لأسرته ومحبيه.

وقال في تغريدة له ” صادق العزاء والمواساة للرياضة المصرية والعربية في وفاة المهندس سمير زاهر، والعزاء لأسرته ومحبيه رحمه الله رحمة واسعة .. “.

وكان المهندس سمير زاهر قد وافته المنية، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ74 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.